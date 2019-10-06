В NASA снова хотят впервые выпустить в открытый космос только женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует провести марафон космических прогулок, среди которых одна планируется стать такой, что будет полностью проведена женщинами. Это произойдет впервые в истории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.com.
“Две женщины, которые находятся в настоящее время на Международной космической станции, астронавты NASA Кристина Кох и Джессика Меир, осуществят совместный выход в открытый космос 21 октября. Это будет четвертое из 10 запланированных космических мероприятий в течение следующих трех месяцев, и это будет первая совместная космическая прогулка двух женщин”, — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, несмотря на то, что космонавты и астронавты совершили более 200 полетов в космос для строительства и обслуживания Международной космической станции, только 15 женщин когда-либо летали в космос и их всегда при этом сопровождали мужчины.
В издании напомнили, что сначала NASA планировало сделать в марте первый полет в космос исключительно для женщин, но этот план провалился из-за отсутствия надлежащим образом оборудованных скафандров.
Напомним, NASA расследует первый в истории преступление в космосе.