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У нападника на Fico міг бути спільник, який видалив онлайн-сліди

У нападника на Fico міг бути спільник, який видалив онлайн-сліди

Київ • УНН

 • 28684 перегляди

У нападника на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо міг бути спільник з поліції, яка видалила його акаунт у Facebook та історію спілкування після нападу.

Нападник на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо діяв не один: зокрема, після інциденту хтось видалив його обліковий запис у Facebook та історію листування. Про це передає місцеве медіа Dennik N з посиланням на словацьку поліцію, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що через дві години після нападу було видалено акаунт нападника у Facebook та історію спілкування.

Загалом, підозрюваний був у певній групі людей, котрі, ймовірно, "глузували" з нападу та підтримували один одного.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що не виключено спілкування нападника про вбивство з кимось зі свого оточення, а більш реалістичною є версія, що чоловік діяв не один.

Посадовець заявив, що дружина нападника не на стільки "технічно підготовлена", щоб змогла видалити повідомлення чоловіка.

Прем’єр Фіцо має позитивний прогноз щодо свого стану, але той залишається важким.

Життю Фіцо більше нічого не загрожує, але його стан досі тяжкий - віцепрем'єр Словаччини19.05.24, 14:12 • 27451 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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