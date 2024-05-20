Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция
The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
В Харькове был слышен взрыв
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии
Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб
Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки
Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы
Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея
Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета
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У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция
У нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог быть сообщник из полиции, которая удалила его аккаунт в Facebook и историю общения после нападения.
The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси исчез после встречи с президентом Азербайджана, и власти ищут способ объявить о его возможной смерти, не вызывая хаоса.
В Харькове был слышен взрыв
В Харькове, Украина, произошел взрыв, хотя воздушная тревога не объявлялась, а причина взрыва не была сообщена сразу.
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз заболел пневмонией и проходит лечение антибиотиками после того, как был госпитализирован из-за высокой температуры и боли в суставах.
Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии
Потепление несколько уменьшило потребление электроэнергии в Украине, но вынужденные ограничения и отключения будут продолжаться месяцами из-за убытков от российских атак, по словам руководителя "Укрэнерго".
Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб
Ожесточенные бои продолжаются на Северском и Покровском направлениях, где российские войска осуществляют многочисленные неудачные попытки прорвать украинскую оборону, неся значительные потери.
Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки
Российские войска обстреляли 13 населенных пунктов в Сумской области в течение ночи, зафиксировав 236 взрывов от артиллерии, минометов, гранат и ударов беспилотников, в результате чего один мирный житель получил ранения.
Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы
Точное местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси установлено после получения сигналов с мобильных телефонов экипажа, и поисково-спасательные команды направляются к месту происшествия.
Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея
Испания отозвала своего посла в Аргентине и потребовала публичных извинений от президента Аргентины Хавьера Милея за его высказывания, в которых он критиковал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса как коррумпированную чиновницу.
Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета
Президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан, возможно, погибли в результате аварии вертолета в горной местности, а спасательным работам препятствовала плохая погода.