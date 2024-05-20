У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция

Нападающий на премьер-министра Словакии Роберта Фицо действовал не один: в частности, после инцидента кто-то удалил его учетную запись в Facebook и историю переписки. Об этом передает местное медиа Dennik N со ссылкой на словацкую полицию, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что через два часа после нападения был удален аккаунт нападавшего в Facebook и история общения.

В общем, подозреваемый был в определенной группе людей, которые, вероятно, "смеялись" над нападением и поддерживали друг друга.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что не исключено общение нападавшего об убийстве с кем-то из своего окружения, а более реалистичной является версия, что мужчина действовал не один.

Чиновник заявил, что жена нападавшего не настолько "технически подготовлена", чтобы смогла удалить сообщение мужа.

Премьер Фицо имеет положительный прогноз относительно своего состояния, но то остается тяжелым.

Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии