У Нафтогазі розповіли, хто братиме участь у газових переговорах з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Представники НАК “Нафтогаз” візьмуть участь у тристоронніх газових переговорах, проведення яких заплановане в Брюсселі 19 вересня. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії у відповідь на запит.
“Зокрема, очікується участь від групи голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва, виконавчого директора групи Юрія Вітренка, керівника „Оператора ГТС України“ Сергія Макогона та віце-президента „Укртрансгазу“ Павла Станчака”, — повідомили у “Нафтогазі”.
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Також у компанії додали, що відстоюватимуть “необхідність укладання нових довгострокових контрактів, які б повністю відповідали вимогам українського та європейського законодавства”.
Як повідомляв УНН, тристороння зустріч між Україною, Росією і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня в Брюсселі.
Напередодні Україна висловила сподівання, що на майбутніх переговорах в Брюсселі з представниками Росії і ЄС, РФ запропонує продовжити існуючий контракт.