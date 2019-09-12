В Нафтогазе рассказали, кто будет участвовать в газовых переговорах с РФ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107023 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119597 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111205 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117408 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123525 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150014 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140632 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192570 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Нафтогазе рассказали, кто будет участвовать в газовых переговорах с РФ

В Нафтогазе рассказали, кто будет участвовать в газовых переговорах с РФ

Киев  •  УНН

 • 22987 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Представители НАК “Нафтогаз” примут участие в трехсторонних газовых переговорах, проведение которых запланировано в Брюсселе 19 сентября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании в ответ на запрос.

"В частности, ожидается участие от группы главы правления Нафтогаза Андрея Коболева, исполнительного директора группы Юрия Витренко, руководителя "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона и вице-президента "Укртрансгаза" Павла Станчака", - сообщили в "Нафтогазе".

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Также в компании добавили, что будут отстаивать "необходимость заключения новых долгосрочных контрактов, которые полностью отвечали требованиям украинского и европейского законодательства".

Как сообщал УНН, трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и ЕС по газу состоится 19 сентября в Брюсселе.

Накануне Украина выразила надежду, что на предстоящих переговорах в Брюсселе с представителями России и ЕС, РФ предложит продолжить существующий контракт.

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