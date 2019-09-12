В Нафтогазе рассказали, кто будет участвовать в газовых переговорах с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Представители НАК “Нафтогаз” примут участие в трехсторонних газовых переговорах, проведение которых запланировано в Брюсселе 19 сентября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании в ответ на запрос.
"В частности, ожидается участие от группы главы правления Нафтогаза Андрея Коболева, исполнительного директора группы Юрия Витренко, руководителя "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона и вице-президента "Укртрансгаза" Павла Станчака", - сообщили в "Нафтогазе".
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Также в компании добавили, что будут отстаивать "необходимость заключения новых долгосрочных контрактов, которые полностью отвечали требованиям украинского и европейского законодательства".
Как сообщал УНН, трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и ЕС по газу состоится 19 сентября в Брюсселе.
Накануне Украина выразила надежду, что на предстоящих переговорах в Брюсселе с представителями России и ЕС, РФ предложит продолжить существующий контракт.