У “Нафтогазі” повідомили про 75 млрд грн заборгованості клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Заборгованість контрагентів компанії “Нафтогаз” за природний газ складає близько 75,1 млрд грн. Про це повідомила пресслужба НАК “Нафтогаз”, інформує УНН.
“Заборгованість контрагентів Компанії за природний газ складає близько 75,1 млрд грн (зменшення на 1 952 млн грн, або 2,5% за тиждень), в т.ч. в рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 70,8 млрд грн”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за тиждень виробники тепла зменшили борг на 1 173 млн грн (2,9%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 773 млн грн (8,6%), регіональні газозбутові підприємства – на 3 млн грн.
“Станом на 29 грудня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 47,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 946 млн грн (3,9%)”, - повідомили в компанії.
Також додається, що заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 24,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 3 млн грн.
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 3 млн грн (0,1%) та складає близько 3,6 млрд грн.
“Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 1 002 млн грн (20,8%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" складає близько 3,8 млрд грн”, - додали в “Нафтогазі”.
Також у компанії повідомляють, що сумарна прострочена заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 39,1 млрд грн, з них за 2020 р. — 10,3 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 1 173 млн грн (2,9%).
“Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (8,3 млрд грн), Дніпропетровської (8 млрд грн), Харківської (4,8 млрд грн), Луганської (2,1 млрд грн), Одеської (1,5 млрд грн), Львівської (1,3 млрд грн) областей, м. Києва (2,7 млрд грн) та Автономної Республіки Крим (1,4 млрд грн).
Найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2020 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Дніпропетровської (1 730 млн грн), Харківської (1 330 млн грн), Львівської (736 млн грн), Донецької (691 млн грн), Одеської (665 млн грн), Запорізької (633 млн грн) областей та м. Києва (1 345 млн грн)”, - підсумували в пресслужбі.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив фінансовий план НАК “Нафтогаз Україниˮ, згідно якого передбачено чистий прибуток у сумі 11,5 млрд грн, проте за 9 місяців отримано збиток і це не узгоджується з проектом фінансового плану.