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В "Нафтогазе" сообщили о 75 млрд грн задолженности клиентов

Киев • УНН

 • 15492 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Задолженность контрагентов компании "Нафтогаз" за природный газ составляет около 75,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз", информирует УНН.

В "Нафтогазе" сообщили о 75 млрд грн задолженности клиентов

"Задолженность контрагентов Компании за природный газ составляет около 75,1 млрд грн (уменьшение на 1952 млн грн, или 2,5% за неделю), в т.ч. в рамках работы в соответствии с положением о ПСО - 70,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю производители тепла уменьшили долг на 1173 млн грн (2,9%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 773 млн грн (8,6%), региональные газозбыточные предприятия - на 3 млн грн.

"По состоянию на 29 декабря 2020 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 47,4 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 946 млн грн (3,9%)", - сообщили в компании.

Также добавляется, что задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,1 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 3 млн грн.

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 3 млн грн (0,1%) и составляет около 3,6 млн грн.

"Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 1 002 млн грн (20,8%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 3,8 млн грн", - добавили в "Нафтогазе".

Также в компании сообщают, что суммарная просроченная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 39,1млн грн, из них за 2020 год - 10,3 млн грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 1 173 млн грн (2,9%).

"Самая большая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (8,3 млрд грн), Днепропетровской (8 млрд грн), Харьковской (4,8 млрд грн), Луганской (2,1 млрд грн) , Одесской (1,5 млрд грн), Львовской (1,3 млрд грн) областей, г. Киева (2,7 млрд грн) и Автономной Республики Крым (1,4 млрд грн). Наибольшая просроченная задолженность за использованный природный газ за 2020 год в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Днепропетровской (1730 млн грн), Харьковской (1330 млн грн), Львовской (736 млн грн), Донецкой (691 млн грн), Одесской (665 млн грн), Запорожской (633 млн грн) областей и г. Киева (1345 млн грн)", - подытожили в пресс-службе.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украиныˮ, согласно которому предусмотрена чистая прибыль в сумме 11,5 млрд грн, однако за 9 месяцев получен убыток и это не согласуется с проектом финансового плана.

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