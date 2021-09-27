У "Нафтогазі" кажуть, розблокування транзиту Україною є умовою сертифікації "Північного потоку-2"

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“Не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до "Північного потоку-2". Бо тоді він стане якраз привілейованим, порівняно з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу — наприклад, через Україну. Німецький регулятор не має сертифікувати "Північний потік-2" до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін. Щоб європейські компанії змогли отримувати газ на кордоні Україна-Росія і потім самостійно бронювати транзит через Україну”, — сказав Вітренко, якого цитує пресслужба Нафтогазу.

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Він пояснив, що "в спільній заяві США та Німеччини є пряме посилання — "Північний потік-2" має відповідати духу і слову Третього енергопакету Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікованим, не може реально запрацювати”, назвавши це "великою дипломатичною перемогою України".

Зокрема, голова “Нафтогазу” нагадав, що прямими вимогами Третього енергопакету є відокремлення оператора газопроводу від впливів "Газпрому та Путіна", а також забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу та подальшого бронювання транзитних потужностей (а це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи — в Усть-Лузі).

“Що дуже важливо для нас: все це має поєднуватися з принципом солідарності, закладеним у договір про заснування ЄС. Якраз нещодавно було рішення європейського суду, який вказав, що німецький регулятор при сертифікації газопроводів має застосовувати цей принцип. Коли німецький регулятор сертифікуватиме "Північний потік-2" — має також переконатися, що цей газопровід не опиниться у привілейованому становищі, порівняно з іншими”, — сказав Вітренко.

Він підкреслив, що забезпечення вільного доступу лише до "Північного потоку-2" без розблокування Росією українського транзитного маршруту суперечило б принципу солідарності.

Голова "Нафтогазу" додав при цьому, що Україна в міжнародних переговорах щодо "Північного потку-2" не просить політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства. "Усі ми розуміємо, що Газпром і Путін в Європі намагаються використовувати право сили, наша ж сила — якраз в правовій обґрунтованості позиції”, — підсумував він.

Доповнення

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Він проходить в обхід України. Пропускна здатність кожної нитки газопроводу — 27,5 млрд кубометрів на рік.

В Україні вказують на політичність цього проекту та побоюються, що після добудови "Північного потоку-2" Росія може припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

Офіційні особи США при двох попередніх президентських адміністраціях також виступали проти "Північного потоку-2" через побоювання, що це посилить економічний та політичний вплив Москви в Європі. За словами критиків, трубопровід дозволить Кремлю посилити залежність Європи від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Президент США Джо Байден, прагнучи тісніших зв'язків з Європою і, зокрема, з Берліном, в травні скасував санкції США проти зареєстрованої в Швейцарії російської трубопровідної компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора, що, як зазначають аналітики, свідчить про зміну позиції США.

А вже 21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди щодо будівництва російського газопроводу “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.

США та Німеччина оприлюднили спільну угоду щодо завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету та незалежності України.

Після цього у спільній заяві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау наголосили, що відмова від спроб зупинити запуск газопроводу “Північний потік-2” створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи. Також Україна ініціювала консультації з Єврокомісією з питання газопроводу "Північний потік-2".

Російський "Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2" 10 вересня.