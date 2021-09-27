В "Нафтогазе" говорят, разблокировка транзита Украиной является условием сертификации "Северного потока-2"

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129308 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145522 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121013 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118521 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152385 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124119 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167204 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143470 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179784 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173062 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

2 марта, 20:12 • 51494 просмотра
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

2 марта, 20:26 • 29703 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 53824 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 32469 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 34225 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 145522 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 152386 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 312826 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 279613 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 264243 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 129311 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 125847 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167205 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 122802 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 122690 просмотра
Актуальное
В "Нафтогазе" говорят, разблокировка транзита Украиной является условием сертификации "Северного потока-2"

В "Нафтогазе" говорят, разблокировка транзита Украиной является условием сертификации "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 25046 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Разблокировка доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины и дальнейшему самостоятельному бронированию транзитных мощностей является юридически обязательным условием сертификации "Северного потока-2". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, пишет УНН.

Цитата:

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку-2". Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу - например, через Украину. Немецкий регулятор не должен сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину", - сказал Витренко, которого цитирует пресс-служба "Нафтогаза".

Детали

Он пояснил, что "в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка - "Северный поток-2" должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицированным, не может реально заработать", назвав это "большой дипломатической победой Украины".

В частности, глава "Нафтогаза" напомнил, что прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от воздействий "Газпрома и Путина", а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующемц бронированию транзитных мощностей (а это возможно только при установке точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы - в Усть-Луге).

"Что очень важно для нас: все это должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении ЕС. Как раз недавно было решение европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип. Когда немецкий регулятор будет сертифицировать "Северный поток-2" - должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что обеспечение свободного доступа только к "Северному потоку-2" без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности.

Глава "Нафтогаза" добавил при этом, что Украина в международных переговорах по "Северному потка-2" не требует политических гарантий, но требует твердого выполнения законодательства. "Все мы понимаем, что Газпром и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила - как раз в правовой обоснованности позиции", - подытожил он.

Дополнение

Проект "Северный поток-2" предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода - 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки "Северного потока-2" Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против "Северного потока-2" из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

А уже 21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины.

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы. Также Украина инициировала консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Российский "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" 10 сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы