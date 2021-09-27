В "Нафтогазе" говорят, разблокировка транзита Украиной является условием сертификации "Северного потока-2"

Цитата:

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку-2". Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу - например, через Украину. Немецкий регулятор не должен сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину", - сказал Витренко, которого цитирует пресс-служба "Нафтогаза".

Детали

Он пояснил, что "в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка - "Северный поток-2" должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицированным, не может реально заработать", назвав это "большой дипломатической победой Украины".

В частности, глава "Нафтогаза" напомнил, что прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от воздействий "Газпрома и Путина", а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующемц бронированию транзитных мощностей (а это возможно только при установке точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы - в Усть-Луге).

"Что очень важно для нас: все это должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении ЕС. Как раз недавно было решение европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип. Когда немецкий регулятор будет сертифицировать "Северный поток-2" - должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что обеспечение свободного доступа только к "Северному потоку-2" без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности.

Глава "Нафтогаза" добавил при этом, что Украина в международных переговорах по "Северному потка-2" не требует политических гарантий, но требует твердого выполнения законодательства. "Все мы понимаем, что Газпром и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила - как раз в правовой обоснованности позиции", - подытожил он.

Дополнение

Проект "Северный поток-2" предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода - 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки "Северного потока-2" Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против "Северного потока-2" из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

А уже 21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины.

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы. Также Украина инициировала консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Российский "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" 10 сентября.