У НАБУ роз’яснили, куди "йдуть" конфісковані у корупціонерів гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вкрадені внаслідок корупційних правопорушень кошти мають повернутися до бюджету держави. У який спосіб це відбувається, і чому конфіскація є одним із видів покарання - розповів детектив НАБУ, передає УНН із посиланням на пресслужбу.
"У кримінальному процесі конфіскація майна є видом покарання й інструментом примусового стягнення незаконно одержаних коштів в дохід держави. Сьогодні у світовій практиці цей інститут активно розвивається, зокрема, шляхом створення спеціалізованих установ з розшуку та управліннями активів, одержаними від корупційних злочинів", - розповів детектив.
За його словами, згідно законодавства України, кошти, конфісковані за вчинення корупційних злочинів, скеровуються до державного бюджету України та використовуються у спеціалізованому фонді на забезпечення обороноздатності та безпеки України.
"Однак, іноді політики з ціллю піару приймають рішення про напрямки використання цих коштів у соціально чутливих сферах. Також, варто зауважити, що у будь-якій країні світу кошти, конфісковані від корупційних злочинів, використовуються радше, як приємний бонус, ніж гарантоване та стабільне джерело доходів", - сказав детектив.
Нагадаємо, у НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення.