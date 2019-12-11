У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України пояснило що нового в законі про незаконне збагачення, хто тепер підпадає під дію закону та які активи досліджуватимуть на предмет незаконного збагачення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ у Facebook.