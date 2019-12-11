У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України пояснило що нового в законі про незаконне збагачення, хто тепер підпадає під дію закону та які активи досліджуватимуть на предмет незаконного збагачення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ у Facebook.
Так, під дію закону про незаконне збагачення підпадають як і раніше, топ-посадовці, судді та багато інших. З нового: перелік посад доповнений керівником Офісу Президента України, його першим заступником та посадовцями патронатної служби, крім тих, хто виконує свої обов’язки на громадських засадах, а також помічниками суддів.
Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення настає, якщо посадовець, що підпадає під дію цього закону, незаконно набув у власність активів на 6500+ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це 6,243 млн грн). При цьому йдеться як про безпосереднє володіння активами, так і через третіх (фізичних та юридичних) осіб.
Також, повідомляється, якщо сума непідтверджених статків менша за 6,243 млн грн доведеться відповісти і за це, хоча і не в межах кримінального процесу. Якщо фактичні доходи особи перевищують законні на 500+ прожиткових мінімумів працездатних осіб (наразі це близько 1 млн грн), САП зможе домогтися через суд визнати такі активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави. Матеріали для таких позовів збиратимуть НАБУ та САП, а рішення щодо конфіскації ухвалюватиме ВАКС.
НАБУ розповіли, які активи досліджуватимуть на предмет незаконного збагачення, а саме:
• готівка, кошти на рахунках у банках, фінансових установах;
• нерухомість та інше майно;
• майнові права;
• немайнові права, в тому числі криптовалюти;
• обсяг зменшення фінансових зобов’язань, роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Окрім того, в НАБУ розповіли, що поновити кримінальні справи з незаконного збагачення, закриті через визнання відповідної статті неконституційною не можна. Всі кримінальні провадження, кваліфіковані за ст.368-2 КК України (попередня редакція статті за незаконне збагачення, визнана неконституційною у лютому 2019 року), закрито. Відновити їх неможливо.
НАБУ зазначило, що термін позовної давнини щодо необґрунтованих активів – це 4 роки від дня набуття таких активів у власність. При цьому позов можуть подати лише щодо статків, набутих після набрання чинності нової редакції про незаконне збагачення, тобто з 28 листопада 2019 року.
Нагадаємо, в Україні 28 листопада набув чинності закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.