В НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении

Так, под действие закона о незаконном обогащении подпадают прежнему топ-чиновники, судьи и многие другие. С нового: перечень должностей дополнен руководителем Офиса Президента Украины, его первым заместителем и лицами патронатной службы, кроме тех, кто выполняет свои обязанности на общественных началах, а также помощниками судей.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение наступает, если должностное лицо, подпадает под действие этого закона, незаконно приобрел в собственность активов на 6500+ необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 6243000 грн). При этом речь идет как о непосредственном владения активами, так и через третьих (физических и юридических) лиц.

Также сообщается, если сумма неподтвержденных состояния меньше 6243000 грн придется ответить и за это, хотя и не в рамках уголовного процесса. Если фактические доходы лица превышают законные на 500+ прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это около 1 млн грн), САП сможет добиться через суд признать такие активы необоснованными и взыскать их в доход государства. Материалы для таких исков собирать НАБУ и САП, а решение о конфискации принимать ВАКС.

НАБУ рассказали, какие активы будут исследовать на предмет незаконного обогащения, а именно:

• наличные деньги, средства на счетах в банках, финансовых учреждениях;

• недвижимость и другое имущество;

• имущественные права;

• неимущественные права, в том числе криптовалюта;

• объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, в НАБУ рассказали, что возобновить уголовные дела по незаконному обогащению, закрыты из-за признания соответствующей статьи неконституционным нельзя. Все уголовные производства, квалифицированы по ст.368-2 УК Украины (предыдущая редакция статьи за незаконное обогащение, признана неконституционной в феврале 2019), закрыто. Восстановить их невозможно.

НАБУ отметил, что срок исковой давности по необоснованных активов - это 4 года со дня приобретения таких активов в собственность. При этом иск могут подать только по средствам, приобретенных после вступления в силу новой редакции о незаконном обогащении, то есть с 28 ноября 2019 года.

Напомним, в Украине 28 ноября вступил в силу закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.