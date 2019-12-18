В НАБУ разъяснили, куда "уходят" конфискованные у коррупционеров деньги

"В уголовном процессе конфискация имущества является видом наказания и инструментом принудительного взыскания незаконно полученных средств в доход государства. Сегодня в мировой практике этот институт активно развивается, в частности, путем создания специализированных учреждений по розыску и управлениями активов, полученными от коррупционных преступлений", - рассказал детектив.

По его словам, согласно законодательству Украины, средства, конфискованные за совершение коррупционных преступлений, направляются в государственный бюджет Украины и используются в специализированном фонде на обеспечение обороноспособности и безопасности Украины.

"Однако, иногда политики с целью пиара принимают решения о направлениях использования этих средств в социально чувствительных сферах. Также, стоит заметить, что в любой стране мира средства, конфискованные от коррупционных преступлений, используются скорее как приятный бонус, чем гарантированное и стабильный источник доходов", - сказал детектив.

Напомним, в НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении.