У НАБУ прокоментували закриття справи щодо ексзаступника глави МінТОТ Гримчака

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 167338 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 121223 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 110717 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 118463 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 138691 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143675 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228390 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217098 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187343 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176928 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.6м/с
82%
Популярнi новини

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

10 квітня, 17:36 • 10991 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

10 квітня, 17:38 • 11988 перегляди

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

10 квітня, 17:49 • 10587 перегляди

Трибунал у Гаазі не судитиме путіна, поки він залишається президентом рф - Euronews

10 квітня, 17:58 • 10335 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 26449 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 167332 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166597 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286284 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308988 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390772 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53960 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37014 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51567 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53233 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128485 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У НАБУ прокоментували закриття справи щодо ексзаступника глави МінТОТ Гримчака

Київ • УНН

 • 17038 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, як і раніше має статус підозрюваного усправі щодо у шахрайства та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Стосовно Гримчака закрили справу щодо внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

У НАБУ прокоментували закриття справи щодо ексзаступника глави МінТОТ Гримчака

“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що ексзаступник міністра з питань ТОТ як і раніше має статус підозрюваного у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. На початку квітня НАБУ завершило розслідування за цим фактом, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого її скерують до суду, а сам експосадовець опиниться на лаві підсудних”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що детективи НАБУ перевіряли вчинення іншого можливого зловживання з боку ексзаступника міністра.

“Внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

У НАБУ повідомили, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.

15 серпня Гримчаку повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$62.98
Bitcoin
$80,295.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,235.99
Ethereum
$1,534.51