У НАБУ прокоментували закриття справи щодо ексзаступника глави МінТОТ Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, як і раніше має статус підозрюваного усправі щодо у шахрайства та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Стосовно Гримчака закрили справу щодо внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що ексзаступник міністра з питань ТОТ як і раніше має статус підозрюваного у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. На початку квітня НАБУ завершило розслідування за цим фактом, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого її скерують до суду, а сам експосадовець опиниться на лаві підсудних”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що детективи НАБУ перевіряли вчинення іншого можливого зловживання з боку ексзаступника міністра.
“Внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили”, — зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
15 серпня Гримчаку повідомлено про підозру.