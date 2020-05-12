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В НАБУ прокомментировали закрытие дела по экс-заместителя главы МинТОТ Грымчака

Киев • УНН

 • 17038 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак по-прежнему имеет статус подозреваемого в деле проведения в мошенничества и подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды. Относительно Грымчака закрыли дело о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ прокомментировали закрытие дела по экс-заместителя главы МинТОТ Грымчака

“В ответ на запросы СМИ сообщаем, что экс-заместитель министра по вопросам ТОТ по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоде. В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, пока сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего ее направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что детективы НАБУ проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны экс-заместитель министра.

“Внесение недостоверных сведений в электронную декларацию. Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 года на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли”, — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

15 августа Грымчаку сообщено о подозрении.

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