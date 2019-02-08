У НАБУ повідомили, навіщо проводили обшук в Аграрному фонді

"Ми не планували його робити, бо ми проводимо обшук у крайніх випадках – коли є загроза знищення певних доказів, або є супротив у передачі певних доказів антикорупційному бюро. В даному випадку було рішення суду на тимчасовий доступ НАБУ, але на це представники Аграрного фонду дали детективам довідку, що нібито ці документи були вилучені ГПУ. Результати обшуку показали, що це не зовсім відповідає дійсності – під час санкціонованого обшуку було вилучено цілий ряд документів", - зазначив директор НАБУ.



За його словами, обшук затягнувся і тільки-но завершується – на момент проведення прес-конференції.



При цьому він додав, що підозри наразі не оголошені жодному працівникові Аграрного фонду.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро другий день проводять обшуки у ПАТ "Аграрний фонд".