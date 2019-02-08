В НАБУ сообщили, зачем проводили обыск в Аграрном фонде

"Мы не планировали его делать, потому что мы проводим обыск в крайних случаях - когда есть угроза уничтожения определенных доказательств, или есть сопротивление в передаче определенных доказательств антикоррупционном бюро. В данном случае было решение суда на временный доступ НАБУ, но на это представители Аграрного фонда дали детективам справку, что якобы эти документы были изъяты ГПУ. Результаты обыска показали, что это не совсем соответствует действительности - во время санкционированного обыска было изъято целый ряд документов", - отметил директор НАБУ.



По его словам, обыск затянулся и только завершается - на момент проведения пресс-конференции.



При этом он добавил, что подозрения пока не объявлены одном работнику Аграрного фонда.



Напомним, ранее УНН сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро второй день проводят обыски в ПАО "Аграрный фонд".