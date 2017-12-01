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У НАБУ пообіцяли розсекретити і оприлюднити нові факти корупції у ДМС

У НАБУ пообіцяли розсекретити і оприлюднити нові факти корупції у ДМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник обіцяє розсекретити і оприлюднити нові факти корупції в Державній міграційній службі України. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

“Уже задокументовані факти, яким вже можна давати юридичну оцінку. Тому зараз ми звернемося до колег з антикорупційного бюро, щоб вони познімали грифи секретності з інших операцій і, думаю, там є не менш цікаві матеріали, ніж ті, що ми вчора оприлюднили”, — сказав Ситник.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ оприлюднила відео щодо спільної спецоперації з СБУ щодо агентів НАБУ

Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.

Українські Національні Новини

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