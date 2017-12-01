В НАБУ пообещали рассекретить и обнародовать новые факты коррупции в ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обещает рассекретить и обнародовать новые факты коррупции в Государственной миграционной службе Украины. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Уже задокументированы факты, которым уже можно давать юридическую оценку. Поэтому сейчас мы обратимся к коллегам из антикоррупционного бюро, чтобы они сняли гриф секретности с других операций и, думаю, там не менее интересные материалы, чем те, что мы вчера обнародовали", - сказал Сытник.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.
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Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.