В НАБУ пообещали рассекретить и обнародовать новые факты коррупции в ГМС

"Уже задокументированы факты, которым уже можно давать юридическую оценку. Поэтому сейчас мы обратимся к коллегам из антикоррупционного бюро, чтобы они сняли гриф секретности с других операций и, думаю, там не менее интересные материалы, чем те, что мы вчера обнародовали", - сказал Сытник.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

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Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.