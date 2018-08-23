У НАБУ найчастіше скаржаться на діяльність суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У І півріччі 2018 року до теруправлінь НАБУ у Львові, Одесі та Харкові загалом надійшло 1217 звернень. В середньому, діяльності суддів стосується кожне четверте звернення до теруправлінь. Тобто близько 25% у І півріччі 2018 року (порівняно з 16-17% у ІІ півріччі 2017 року). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
Аналіз звернень до теруправлінь, вказує на тенденцію до зростання невдоволення громадян.
Найчастіше у зверненнях до територіальних управлінь НАБУ йдеться про такі можливі правопорушення, як отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовцями, службовцями органів державної влади та місцевого самоврядування; бездіяльність правоохоронців або вчинення ними неправомірних дій; винесення суддями завідомо неправосудних рішень з метою одержання неправомірної вигоди; декларування недостовірної інформації; незаконне збагачення тощо.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України розслідує 72 кримінальних провадження за фактом внесення недостовірних даних до електронних декларацій, де вартість незадекларованих активів становить понад 750 млн грн.