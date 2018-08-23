В НАБУ чаще всего жалуются на деятельность судей

Анализ обращений в терруправления, указывает на тенденцию к росту недовольства граждан.

Чаще всего в обращениях в территориальные управления НАБУ речь идет о таких возможных правонарушениях, как получение или вымогательство неправомерной выгоды лицами, служащими органов государственной власти и местного самоуправления; бездействие правоохранителей или совершения ими неправомерных действий; вынесения судьями заведомо неправосудных решений с целью получения неправомерной выгоды; декларирования недостоверной информации; незаконное обогащение и тому подобное.



Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 72 уголовных производства по факту внесения недостоверных данных в электронные декларации, где стоимость незадекларированных активов составляет более 750 млн грн.