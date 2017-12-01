У НАБУ запевнили, що агенти не провокували чиновницю ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник наполягає на відсутності провокацій у діях агентів НАБУ, які б підштовхнули чиновницю Державної міграційної служби України до скоєння злочину. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
“У самому завданні агентурному вже йде мова про недопущення провокації злочину... Якщо ви уважно дивилися нами викладене (відео), покажіть мені хоча би на один чи кадр, чи фразу, яку можна було розцінювати як провокацію. Жодного разу нашим співробітником не було зазначено ні суму, ні спонукання до якихось певних дій. І це те, з чого починається інструктаж при проведенні подібних операцій: не допущення провокацій”, — сказав Ситник.
Нагадаємо, керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник обіцяє розсекретити і оприлюднити нові факти корупції в Державній міграційній службі України.
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Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.
Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.