В НАБУ заверили, что агенты не провоцировали чиновницу ГМС

"В самом задании агентурном уже идет речь о недопущении провокации преступления ... Если вы внимательно смотрели нами изложенное (видео), покажите мне хотя бы на один или кадр, или фразу, которую можно было расценивать как провокацию. Ни разу нашим сотрудником не было отмечено ни сумму, ни побуждения к каким-то определенным действиям. И это то, с чего начинается инструктаж при проведении подобных операций: недопущение провокаций", - сказал Сытник.

Напомним, руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обещает рассекретить и обнародовать новые факты коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

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Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.