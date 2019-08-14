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У НАБУ допитали Кличка щодо заяв Богдана

У НАБУ допитали Кличка щодо заяв Богдана

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Детективи НАБУ допитали мера Києва Віталія Кличка стосовно можливої пропозиції у 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану. Про це сам Кличко у середу написав у себе в Facebook, передає УНН.

“Сьогодні свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням. Стосується воно публічної заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря в 20 мільйонів доларів. Нібито від мого імені!”, — написав мер Києва.

З його слів, подібні висловлювання керівника Офісу Президента підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

“Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з „яскравими“ заявами на прес-конференцію? Я, як і все суспільство, хочемо знати: якщо таке трапилося насправді, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією? Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Інакше заява Андрія Богдана є брехливою і наклепницькою. Абсолютно невідповідною рівню посади, яку він сьогодні обіймає”, — зазначив Кличко.

Він висловив переконаність, що НАБУ розслідує оприлюднену інформацію і суспільство дізнається правду.

Як повідомляв УНН, після того, як мер Києва Віталій Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, Національне антикорупційне бюро України минулого тижня відкрило кримінальне провадження за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Українські Національні Новини

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