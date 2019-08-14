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В НАБУ допросили Кличко относительно заявлений Богдана

В НАБУ допросили Кличко относительно заявлений Богдана

Киев  •  УНН

 • 6061 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Детективы НАБУ допросили мэра Киева Виталия Кличко о возможной предложения в 20 млн долларов в качестве взятки председателю Офиса Президента Андрею Богдану. Об этом сам Кличко в среду написал у себя в Facebook, передает УНН.

“Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 миллионов долларов. Якобы от моего имени!”, — написал мэр Киева.

По его словам, подобные высказывания руководителя Офиса Президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

“Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с „яркими“ заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующее уровню должности, которую он сегодня занимает”, — отметил Кличко.

Он выразил уверенность, что НАБУ расследует опубликованную информацию и общество узнает правду.

Как сообщал УНН, после того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана, Национальное антикоррупционное бюро Украины на прошлой неделе открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки председателю Офиса Президента Андрей Богдану.

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