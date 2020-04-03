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У НАБУ допитали брата Єрмака

У НАБУ допитали брата Єрмака

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро допитало брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса у справі щодо відеозаписів, на яких він нібито обговорює з кандидатами вартість посад. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Єрмака Іван Холондович.

“Так, допит тривав близько двох годин”, — сказав Холондович, відповідаючи на питання, чи відбувся сьогодні допит Дениса Єрмака в НАБУ.

За його словами, Єрмака допитали як свідка у справі за заявою нардепа з фракції “Слуга народу” Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення на посади в органах державної влади.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратурма розпочала кримінальне провадження за зверненням народного депутата з фракції “Слуга народу” Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення на посади в органах державної влади.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які проти влади та ОП.

Як повідомляв раніше УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.

Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.

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