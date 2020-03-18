У МЗС здійснили додаткову перевірку “ДРУГА” і повідомили про сотні помилок користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У МЗС здійснили додаткову перевірку системи “ДРУГ”, наразі вона працює стабільно. Про це інформує МЗС у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Система працює стабільно.
Через велике навантаження останніми днями у деяких користувачів іноді виникають проблеми з реєстрацією. У такому випадку рекомендуємо повторити спробу пізніше. Водночас нами зафіксовано сотні випадків, коли громадяни некоректно вказували адресу електронної пошти, що не давало їм потім змогу авторизуватися в системі”, — повідомили дипломати.
У МЗС водночас закликали користувачів бути уважними.
“А ми дбатимемо про Ваше безпечне повернення додому. Увага! Ми також просимо вас обов’язково зазначати країну, де ви перебуваєте, й надавати якомога більше інформації про суть вашої проблеми чи ситуації в розділі „Коментар до подорожі“. Це дуже допоможе нашим консулам, які матимуть можливість встановити зв’язок з Вами, та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися в Україну”, — закликають в міністерстві.
Як повідомляв УНН, наразі багато українців заблоковані на німецько-польському та австрійсько-угорському кордонах.