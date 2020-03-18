В МИД провели дополнительную проверку "ДРУГА" и сообщили о сотнях ошибок пользователей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104147 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106834 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108783 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107464 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116860 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101705 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105950 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106780 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131680 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В МИД провели дополнительную проверку "ДРУГА" и сообщили о сотнях ошибок пользователей

В МИД провели дополнительную проверку "ДРУГА" и сообщили о сотнях ошибок пользователей

Киев  •  УНН

 • 13771 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В МИД провели дополнительную проверку системы "ДРУГ", теперь она работает стабильно. Об этом сообщает МИД в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Система работает стабильно.

Из-за большой нагрузки в последние дни у некоторых пользователей иногда возникают проблемы с регистрацией. В таком случае рекомендуем повторить попытку позже. В то же время нами зафиксированы сотни случаев, когда граждане некорректно указывали адрес электронной почты, что не давало им потом возможность авторизоваться в системе”, — сообщили дипломаты.

В МИД одновременно призвали пользователей быть внимательными.

“А мы будем заботиться о Вашем безопасном возвращении домой. Внимание! Мы также просим вас обязательно указывать страну, где вы находитесь, и предоставлять как можно больше информации о сути вашей проблемы или ситуации в разделе „Комментарий к путешествию“. Это очень поможет нашим консулам, которые смогут установить связь с Вами, и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться в Украину”, - призывают в министерстве.

Как сообщал УНН, пока много украинцев заблокированы на немецко-польской и австро-венгерской границах.

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