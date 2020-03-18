В МИД провели дополнительную проверку "ДРУГА" и сообщили о сотнях ошибок пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В МИД провели дополнительную проверку системы "ДРУГ", теперь она работает стабильно. Об этом сообщает МИД в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Система работает стабильно.
Из-за большой нагрузки в последние дни у некоторых пользователей иногда возникают проблемы с регистрацией. В таком случае рекомендуем повторить попытку позже. В то же время нами зафиксированы сотни случаев, когда граждане некорректно указывали адрес электронной почты, что не давало им потом возможность авторизоваться в системе”, — сообщили дипломаты.
В МИД одновременно призвали пользователей быть внимательными.
“А мы будем заботиться о Вашем безопасном возвращении домой. Внимание! Мы также просим вас обязательно указывать страну, где вы находитесь, и предоставлять как можно больше информации о сути вашей проблемы или ситуации в разделе „Комментарий к путешествию“. Это очень поможет нашим консулам, которые смогут установить связь с Вами, и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться в Украину”, - призывают в министерстве.
Как сообщал УНН, пока много украинцев заблокированы на немецко-польской и австро-венгерской границах.