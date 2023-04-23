У МЗС вважають, що в липні буде проміжний крок до членства України в НАТО

Цитата

«Я вважаю, що альтернативи членству України в НАТО немає. Питання часове, коли це станеться. Це має статися якнайшвидше. Я не уявляю яка може бути інша гарантія унеможливити ще більшу війну з боку рф у майбутньому. Думаю у нас буде певний проміжний крок, як мінімум (у липні – ред.)», - сказав Мельник.

Доповнення

Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".

Зеленський повідомляв, що Україна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть затверджені гарантії безпеки перед вступом в Альянс, проте альтернативи членству не розглядаються.