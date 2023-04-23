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У МЗС вважають, що в липні буде проміжний крок до членства України в НАТО

У МЗС вважають, що в липні буде проміжний крок до членства України в НАТО

Київ • УНН

 • 417832 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив думку, що у липні може бути певний проміжний крок до членства України в НАТО. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я вважаю, що альтернативи членству України в НАТО немає. Питання часове, коли це станеться. Це має статися якнайшвидше. Я не уявляю яка може бути інша гарантія унеможливити ще більшу війну з боку рф у майбутньому. Думаю у нас буде певний проміжний крок, як мінімум (у липні – ред.)», - сказав Мельник.

Доповнення

Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".

Зеленський повідомляв, що Україна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть затверджені гарантії безпеки перед вступом в Альянс, проте альтернативи членству не розглядаються.

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