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В МИД считают, что в июле будет промежуточный шаг к членству Украины в НАТО

В МИД считают, что в июле будет промежуточный шаг к членству Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 417829 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил мнение, что в июле может быть определенный промежуточный шаг к членству Украины в НАТО. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я считаю, что альтернативы членству Украины в НАТО нет. Вопрос временной, когда это произойдет. Это должно произойти как можно быстрее. Я не представляю, какая может быть другая гарантия предотвратить еще большую войну со стороны рф в будущем. Думаю, у нас будет определенный промежуточный шаг, как минимум (в июле – ред.)», - сказал Мельник.

Дополнение

Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом должен сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 года "возможностью исправить ошибки Бухареста в 2008 году".

Зеленский сообщал, что Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут утверждены гарантии безопасности перед вступлением в Альянс, однако альтернативы членству не рассматриваются.

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