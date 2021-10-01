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У МЗС відповіли на критику європейського аудитора щодо масштабів корупції в Україні

У МЗС відповіли на критику європейського аудитора щодо масштабів корупції в Україні

Київ • УНН

 • 24974 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури, досягнутих результатів “важко не помітити”. Про це йдеться у заяві-реакції на нещодавні слова європейського аудитора щодо масштабів корупції в Україні від речника МЗС України Олега Ніколенка, коментар якого є у розпорядженні УНН.

Цитата:

“Європейський аудитор Юхан Партс дозволив собі зробити кілька публічних оціночних суджень про антикорупційний трек в Україні. Мова про його коментар до доповіді Європейського суду аудиторів, який аналізував ефективність інструментів допомоги Євросоюзу для нашої держави. Спочатку маємо чітко зрозуміти: доповідь покриває 2016-2019 роки”, — повідомив Ніколенко.

Деталі

Зі слів речника МЗС, за останні три роки Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури. З його слів, досягнуті результати “важко не помітити”.

Так, зокрема, дипломат нагадав, що українська влада в останні роки запустила діяльність Вищого антикорупційного суду, “перезавантажила” Національне агентство з питань запобігання корупції, повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, посилила захист викривачів корупції, закрила низку прогалин в законодавстві, аби підвищити ефективність актикорупційного контролю.

Такий результат став можливим у тому числі завдяки підтримці ЄС, за що Україна вдячна європейським партнерам, зазначає Ніколенко.

Він підкреслив також, що Україна дуже відповідально підходить до рекомендацій Євросоюзу, планує і надалі з ними працювати в інтересах українського народу. Серед найближчих кроків — ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року.

Цитата:

“Важливий момент. Напередодні чергового саміту Україна-ЄС ми спостерігаємо активізацію публічної риторики від деяких європейських сил. Хочеться вірити, що подекуди відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави”, — зауважив речник МЗС.

“На кону не лише виконання Україною своїх зобов’язань, але і здатність ЄС послідовно дотриматися своєї позиції”, — додав він.

Контекст

Раніше європейський аудитор Юхан Партс, відповідальний за підготовку останнього звіту Європейської палати аудиторів, в інтерв’ю для ЗМІ висловив думку, що в Європейському союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні.

Як писав УНН, за підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією є малоефективною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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