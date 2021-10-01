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В МИД ответили на критику европейского аудитора относительно масштабов коррупции в Украине

В МИД ответили на критику европейского аудитора относительно масштабов коррупции в Украине

Киев  •  УНН

 • 24959 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры, достигнутых результатов "трудно не заметить". Об этом говорится в заявлении-реакции на недавние слова европейского аудитора относительно масштабов коррупции в Украине от представителя МИД Украины Олега Николенко, комментарием которого располагает УНН.

Цитата:

"Европейский аудитор Юхан Партс позволил себе сделать несколько публичных оценочных суждений об антикоррупционном треке в Украине. Речь о его комментарие к докладу Европейского суда аудиторов, который анализировал эффективность инструментов помощи Евросоюза для нашего государства. Сначала должны четко понять: доклад покрывает 2016-2019 годы", - сообщил Николенко.

Детали

По словам представителя МИД, за последние три года Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры. По его словам, достигнутые результаты "трудно не заметить".

Так, в частности, дипломат напомнил, что украинская власть в последние годы запустила деятельность Высшего антикоррупционного суда, "перезагрузила" Национальное агентство по предупреждению коррупции, вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение, усилила защиту обличителей коррупции, закрыла ряд пробелов в законодательстве, чтобы повысить эффективность актикорупцийного контроля.

Такой результат стал возможным в том числе благодаря поддержке ЕС, за что Украина благодарна европейским партнерам, отмечает Николенко.

Он подчеркнул также, что Украина очень ответственно подходит к рекомендациям Евросоюза, планирует и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов - принятие антикоррупционной стратегии на период до 2025 года.

Цитата:

"Важный момент. Накануне очередного саммита Украина-ЕС мы наблюдаем активизацию публичной риторики от некоторых европейских сил. Хочется верить, что кое-где оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства", - отметил представитель МИД.

"На кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно придерживаться своей позиции", - добавил он.

Контекст

Ранее европейский аудитор Юхан Партс, ответственный за подготовку последнего отчета Европейской палаты аудиторов, в интервью СМИ выразил мнение, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине.

Как писал УНН, по итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

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