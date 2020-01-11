У МЗС уточнили інформацію щодо ДТП в РФ, в якій постраждали українці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У ДТП на території Орловської області РФ загинула одна громадянка України, ще шестеро українців отримали травми. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
“В мікроавтобусі на момент зіткнення знаходилися 9 осіб разом з водієм (8 громадян України та 1 — РФ). Внаслідок ДТП одна громадянка України загинула та 6 отримали травми різного ступеня тяжкості”, — повідомив дипломат.
Травмованих громадян на даний час доставлено до Кромської центральної районної лікарні, та, за даними Посольства України в Російській Федерації, зазначеним громадянам України надається необхідна медична допомога.
“Консульський відділ Посольства України в Російській Федерації (ПУ в РФ) перебуває на постійному зв’язку з підрозділами ДАІ та МНС по Орловській області та близькими і рідними постраждалих. Зазначена справа перебуває на контролі ДКС МЗС України та ПУ в РФ”, — додав Погорельцев.
Нагадаємо, 11 січня 2020 року о 10:40 за місцевим часом на 399 км автотраси М2 в Кромському районі Орловської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією старшого оперативного чергового МНС РФ по Орловській області, пасажирський мікроавтобус з українськими державними автомобільними номерами, який здійснював рейс Дніпро — Москва, зіткнувся з легковим автомобілем.
Водночас раніше, російські ЗМІ повідомили про загибель трьох громадян України.