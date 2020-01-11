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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118295 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136700 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108464 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109707 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132028 просмотра

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В МИД уточнили информацию о ДТП в РФ, в которой пострадали украинцы

В МИД уточнили информацию о ДТП в РФ, в которой пострадали украинцы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 января. УНН. В ДТП на территории Орловской области РФ погибла одна гражданка Украины, еще шестеро украинцев получили травмы. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"В микроавтобусе в момент столкновения находились 9 человек вместе с водителем (8 граждан Украины и 1 - РФ). В результате ДТП одна гражданка Украины погибла и 6 получили травмы различной степени тяжести", - сообщил дипломат.

Травмированных граждан в настоящее время доставели в Кромскую центральную районную больницу, и, по данным Посольства Украины в Российской Федерации, указанным гражданам Украины оказывается необходимая медицинская помощь.

"Консульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации находится на постоянной связи с подразделениями ГАИ и МЧС по Орловской области и близкими и родными пострадавших. Данное дело находится на контроле ДКС МИД Украины и ПУ в РФ", - добавил Погорельцев.

Напомним, 11 января 2020 в 10:40 по местному времени на 399 км автотрассы М2 в Кромского районе Орловской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации старшего оперативного дежурного МЧС РФ по Орловской области, микроавтобус с украинскими государственными автомобильными номерами, совершавший рейс Днепр - Москва, столкнулся с легковым автомобилем.

Однако ранее, российские СМИ сообщили о гибели трех граждан Украины.

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