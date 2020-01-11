В МИД уточнили информацию о ДТП в РФ, в которой пострадали украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В ДТП на территории Орловской области РФ погибла одна гражданка Украины, еще шестеро украинцев получили травмы. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"В микроавтобусе в момент столкновения находились 9 человек вместе с водителем (8 граждан Украины и 1 - РФ). В результате ДТП одна гражданка Украины погибла и 6 получили травмы различной степени тяжести", - сообщил дипломат.
Травмированных граждан в настоящее время доставели в Кромскую центральную районную больницу, и, по данным Посольства Украины в Российской Федерации, указанным гражданам Украины оказывается необходимая медицинская помощь.
"Консульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации находится на постоянной связи с подразделениями ГАИ и МЧС по Орловской области и близкими и родными пострадавших. Данное дело находится на контроле ДКС МИД Украины и ПУ в РФ", - добавил Погорельцев.
Напомним, 11 января 2020 в 10:40 по местному времени на 399 км автотрассы М2 в Кромского районе Орловской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации старшего оперативного дежурного МЧС РФ по Орловской области, микроавтобус с украинскими государственными автомобильными номерами, совершавший рейс Днепр - Москва, столкнулся с легковым автомобилем.
Однако ранее, российские СМИ сообщили о гибели трех граждан Украины.