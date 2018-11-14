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У МЗС спростували повідомлення про загибель п’ятого українця в ДТП у Чехії

У МЗС спростували повідомлення про загибель п’ятого українця в ДТП у Чехії

Київ • УНН

 • 14857 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. П’ятий громадянин України, який постраждав у ДТП в Чехії, перебуває у лікарні. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

“Потерпілий перебуває в лікарні. Йому надається необхідна медична допомога”, — повідомив співрозмовник.

Зазначимо, раніше у середу один із закарпатських телеканалів посилаючись на слова родичів, повідомив про загибель п’ятого громадянина України, що постраждав внаслідок ДТП у Чехії.

Як інформував УНН, 12 листопада чеські ЗМІ повідомили про те, що в районі чеського містечка Тржінец мікроавтобус Mercedes, у якому перебували п’ятеро закарпатців, зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП четверо громадян України загинули. У МЗС підтвердили загибель українських громадян у Чехії та зазначили, що вирішуються питання про репатріацію їхніх тіл.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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