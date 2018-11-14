В МИД опровергли сообщения о гибели пятого украинца в ДТП в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Пятый гражданин Украины, который пострадал в ДТП в Чехии, находится в больнице. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Пострадавший находится в больнице. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил собеседник.
Отметим, ранее в среду один из закарпатских телеканалов ссылаясь на слова родственников, сообщил о гибели пятого гражданина Украины, пострадавшего в результате ДТП в Чехии.
Как информировал УНН, 12 ноября чешские СМИ сообщили о том, что в районе чешского городка Тржинец микроавтобус Mercedes, в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП четверо граждан Украины погибли. В МИД подтвердили гибель украинских граждан в Чехии и отметили, что решаются вопросы о репатриации их тел.