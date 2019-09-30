У МЗС роз’яснили процес отримання електронних віз до Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Урядом Королівства Саудівська Аравія, відповідно до Плану трансформації “Візія-2030”, прийнято рішення про запровадження з 28 вересня електронних багаторазових туристичних віз громадянам 49 країн, в тому числі і України. Про це повідомляє пресслужба Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
Повідомляється, що така віза буде видаватися для здійснення туристичних подорожей, умри та ділових переговорів на строк до одного року з терміном перебування на території КСА 90 днів упродовж року.
Збір за оформлення візи складатиме 118 доларів США, не включаючи 5 % ПДВ та адміністративних послуг. Віза включає медичну страховку зі страховим покриттям на суму 26738 доларів США.
Оплата за візу здійснюється банківськими картками та системами прямих платежів.
Візу можна оформити по прибуттю за допомогою апаратів самообслуговування в таких міжнародних пунктах перетину кордону: в аеропорту імені короля Халеда в Ер-Ріяді, аеропорту імені короля Абдулазіза в Джидді, аеропорту імені короля Фагда в Даммамі, аеропорту імені принца Мухаммада бін Абдулазіза у Медині, на мосту імені короля Фагда на кордоні КСА та Бахрейну та в пункті перетину Аль-Батха на кордоні КСА та ОАЕ.
Також візу можна оформити за допомогою електронної платформи.
Також в МЗС підкреслили, що для проведення хаджу та умри в період хаджу необхідно отримати релігійну візу в Посольстві КСА в Києві.
Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу, яка фактично не видавала туристичні візи.