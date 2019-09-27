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Саудівська Аравія спростила отримання віз для українців

Київ • УНН

 • 10144 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Влада Саудівської Аравії запровадила процес отримання електронної візи для іноземців, в тому числі для громадян України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, передає УНН.

Саудівська Аравія спростила отримання віз для українців

“Влада Саудівської Аравії революційно спростила процес отримання візи. Відтепер по прибуттю в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Українці теж входять до переліку країн, громадянам яких дозволено отримання туристичної візи!”, — написав Соколюк.

Голова ДМС зазначив, що нововведення почне діяти вже 28 вересня.

Максим Соколюк додав, що саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу, яка фактично не видавала туристичні візи. З недавнього часу до країни можна було потрапити лише тим туристам, які подорожували групами. Також Саудівська Аравія видавала так звані релігійні візи для відвідування святих для мусульман місць.

Нагадаємо, Естонія скасувала безплатні довгострокові візи для українців.

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