Естонія скасувала безплатні довгострокові візи для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Уряд Естонії скасував своє рішення від 2010 року, яке звільняло громадян України від сплати державного мита за розгляд заявок на довготермінові візи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Реймсалу, на сьогодні близько 90% громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування. Тому, за його словами, надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення, яке набере чинності 1 листопада (його ухвалено і щодо громадян Білорусі), стосується лише національної візи типу D терміном понад 90 днів для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання, тривале лікування тощо. Держмито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить нині 80 євро, а з 1 січня 2020 року воно зросте до 100 євро.
Тобто нинішнє рішення не стосується громадян України, які мають намір відвідати Естонію на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування. Власникам біометричних паспортів для таких поїздок візи не потрібні.
При цьому в пресслужбі уряду Естонії наголосили, що Україна залишається важливим партнером у Східній Європі. І пріоритетом зовнішньої політики Естонії є сприяння інтеграції України з ЄС, зокрема і через розширення свободи пересування та економічну інтеграцію.
Нагадаємо, 80% віз США для громадян України оформлюються терміном на 10 років.