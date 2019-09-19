МЗС: 80% віз США для громадян України оформлюються терміном на 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На сьогодні 80% американських віз з числа погоджених візових клопотань громадян України оформлюються терміном на 10 років. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в пресслужбі МЗС України.
“МЗС на постійній основі забезпечує реалізацію одного з основоположних завдань зовнішньополітичної служби України — лібералізації режиму поїздок громадян України до іноземних держав, у тому числі до США”, — повідомили в МЗС.
У міністерстві зазначили, що в цьому контексті перед американською стороною порушується питання лібералізації візових вимог для громадян України.
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Можливість запровадження США безвізового режиму поїздок для громадян України обговорюється під час зустрічей вищого керівництва України з главами держави, уряду та Конгресу США.
“За результатами проведеної роботи з американською стороною у 2018 році Сполученими Штатами Америки збільшено граничний термін дії деяких видів неімміграційних віз для українських громадян з 5 до 10 років. На сьогодні 80% віз з числа погоджених візових клопотань громадян України оформлюються терміном на 10 років без урахування терміну дії паспортного документу, що є хорошим показником у порівнянні з країнами, де міграційні ризики є схожими з Україною”, — зазначили в пресслужбі.
В МЗС додали також, що українською стороною наразі ведеться робота з метою досягнути домовленості з американською стороною щодо збільшення терміну дії для окремих категорій віз.
Як повідомляв УНН, станом на 17 листопада 2017 року США відмовляли у візах кожному третьому українцю.