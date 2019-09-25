Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для Украины

"Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, на сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, которое вступит в силу 1 ноября (его принято и в отношении граждан Беларуси), касается только национальной визы типа D на срок более 90 дней для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас 80 евро, а с 1 января 2020 оно вырастет до 100 евро.

То есть нынешнее решение не касается граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства. Владельцам биометрических паспортов для таких поездок визы не нужны.

При этом в пресс служба правительства Эстонии отметили, что Украина остается важным партнером в Восточной Европе. И приоритетом внешней политики Эстонии является содействие интеграции Украины с ЕС, в том числе и из-за расширения свободы передвижения и экономической интеграции.

Напомним, 80% виз США для граждан Украины оформляются сроком на 10 лет.