Саудовская Аравия упростила получение виз для украинцев

“Власти Саудовской Аравии революционно упростили процесс получения визы. Теперь по прибытию в страну можно получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. Украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы!”, — написал Соколюк.

Глава ГМС отметил, что нововведение начнет действовать уже 28 сентября.

Максим Соколюк добавил, что саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, которая фактически не выдавала туристические визы. С недавнего времени в страну можно было попасть только тем туристам, которые путешествовали группами. Также Саудовская Аравия выдавала так называемые религиозные визы для посещения святых для мусульман мест.

Напомним, Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для Украины.