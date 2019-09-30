В МИД разъяснили процесс получения электронных виз в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительством Королевства Саудовская Аравия, в соответствии с Планом трансформации "Видение-2030", принято решение о введении с 28 сентября электронных многократных туристических виз гражданам 49 стран, в том числе и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
Сообщается, что такая виза будет выдаваться для осуществления туристических путешествий, умры и деловых переговоров на срок до одного года со сроком пребывания на территории КСА 90 дней в течение года.
Сбор за оформление визы будет составлять 118 долларов, не включая 5% НДС и административных услуг. Виза включает медицинскую страховку со страховым покрытием на сумму 26 738 долларов США.
Оплата за визу осуществляется банковскими картами и системами прямых платежей.
Визу можно оформить по прибытию с помощью аппаратов самообслуживания в таких международных пунктах пересечения границы: в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, аэропорта имени короля Абдулазиза в Джидде, аэропорту имени короля Фагда в Даммаме, аэропорта имени принца Мухаммада бин Абдулазиза в Медине, на мосту имени короля Фагда на границе КСА и Бахрейна и в пункте пересечения Аль-Бата на границе КСА и ОАЭ.
Также визу можно оформить с помощью электронной платформы.
Также в МИД подчеркнули, что для проведения хаджа и умры в период хаджа необходимо получить религиозную визу в Посольстве КСА в Киеве.
Как сообщал УНН, Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, которая фактически не выдавала туристические визы.