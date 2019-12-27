У МЗС роз'яснили процедуру поїздок українців до Росії з 1 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України роз’яснив процедуру поїздок громадян України до Росії за закордонними паспортами з 1 березня натсупного року. Про це йдеться в повідомленні ДКС у Facebook, передає УНН.
"З 1 березня 2020 року для поїздок до Російської Федерації громадянам України потрібен закордонний паспорт. "Внутрішній" паспорт та свідоцтво про народження дітей віком до 16 років не використовуються для виїзду з України. Громадяни України, які повертаються з РФ додому, можуть безперешкодно в’їхати в Україну з "внутрішніми" паспортами та свідоцтвами про народження", - йдеться в повідомленні.
У департаменті МЗС просять врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок.
Як повідомляв УНН, раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українці з 1 березня зможуть виїжджати до Росії лише за закордонними паспортами.