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У МЗС роз'яснили процедуру поїздок українців до Росії з 1 березня

У МЗС роз'яснили процедуру поїздок українців до Росії з 1 березня

Київ • УНН

 • 13268 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України роз’яснив процедуру поїздок громадян України до Росії за закордонними паспортами з 1 березня натсупного року. Про це йдеться в повідомленні ДКС у Facebook, передає УНН.

"З 1 березня 2020 року для поїздок до Російської Федерації громадянам України потрібен закордонний паспорт. "Внутрішній" паспорт та свідоцтво про народження дітей віком до 16 років не використовуються для виїзду з України. Громадяни України, які повертаються з РФ додому, можуть безперешкодно в’їхати в Україну з "внутрішніми" паспортами та свідоцтвами про народження", - йдеться в повідомленні.

У департаменті МЗС просять врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок.

Як повідомляв УНН, раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українці з 1 березня зможуть виїжджати до Росії лише за закордонними паспортами. 

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