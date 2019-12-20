У МЗС розповіли про альтернативи "мінському формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Альернатива "мінському формату" є, Міністерство закордонних справ України опрацьовує такі варіанти. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.
"Альтернатива "мінському формату" є, і ми вже говорили про можливість використання запровадження миротворчих сил на Донбас, але, давайте говорити чесно – миротворчі сили заходять тоді, коли є мир. Хто принесе мир? Або тоді ми говоримо про інше формулювання, про те, що треба запровадити не peace keeping operation, а те, що це має бути операція з запровадження миру – peace enforcement operation. Це означало б, що у повноваженнях цієї місії мало б бути приведення сторін до припинення вогню, і, в нашому розумінні, контролю над ситуацією на усій території, а не на лінії розведення. Звичайно, ми опрацьовуємо альтернативні варіанти", - сказав Боднар.
Він нагадав, що Рада національної безпеки і оборони опрацювала п’ять варіантів можливого розвитку подій.
"МЗС в якості експертів залучався до цього, тому не варто говорити про те, що нема альтернатива", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що його "насторожили" слова українського лідера Володимира Зеленського про можливість перегляду "мінських угод".