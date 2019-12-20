У МЗС розповіли про альтернативи "мінському формату"

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Альернатива "мінському формату" є, Міністерство закордонних справ України опрацьовує такі варіанти. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.