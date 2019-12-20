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В МИДе рассказали об альтернативах "минскому формату"

В МИДе рассказали об альтернативах "минскому формату"

Киев  •  УНН

 • 13736 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Альернатива "минскому формату" есть, Министерство иностранных дел Украины прорабатывает такие варианты. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент УНН.

"Альтернатива "минскому формату" есть, и мы уже говорили о возможности использования введения миротворческих сил на Донбасс, но, давайте говорить честно - миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир. Кто принесет мир? Или тогда мы говорим о другой формулировке о том, что надо ввести не peace keeping operation, а то, что это должна быть операция по внедрению мира - peace enforcement operation. Это означало бы, что в полномочиях этой миссии следовало бы приведение сторон к прекращению огня, и, в нашем понимании, контроль за ситуацией на всей территории, а не на линии разведения. Конечно, мы прорабатываем альтернативные варианты", - сказал Боднар.

Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны обработал пять вариантов возможного развития событий.

"МИД в качестве экспертов привлекался к этому, поэтому не стоит говорить о том, что нет альтернативы", - добавил замминистра.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что его "насторожили" слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности пересмотра "минских соглашений".

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