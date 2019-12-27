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У МЗС РФ заявили, що "позиція щодо Придністров'я у Києва не змінилася" при новій владі

У МЗС РФ заявили, що "позиція щодо Придністров'я у Києва не змінилася" при новій владі

Київ • УНН

 • 11985 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Зміна політичного керівництва України не вплинула на позицію країни щодо Придністров’я, згідно з якою невизнана республіка є частиною Молдови. Про це заявив в інтерв’ю ТАСС посол з особливих доручень МЗС РФ, представник Росії в переговорному процесі з придністровського врегулювання Сергій Губарєв, пише УНН.

“Поки ці (українські) підходи видимих змін не зазнали, і показником цього є те, що усе той же представник від України — Віктор Крижанівський — бере участь в переговорному процесі, — сказав Губарєв. — Зрозуміло, він висловлює позицію Києва. Як правило, коли у керівництва країни змінюється думка, то змінюють і виразника цієї думки”.

Як писав УНН раніше, під час прес-марафону Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста сказав, що ситуація з окупованим Донбасом майже не відрізняється від ситуації з невизнаним Придністров’ям.

Влітку цього року, президент Молдови Ігор Додон висловився за швидке відновлення переговорів щодо придністровської проблеми у форматі “п’ять плюс два” (Молдова і Придністров’я — сторони конфлікту, Росія і Україна — гаранти і посередники, ОБСЄ — посередник, а США і ЄС — спостерігачі).

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