В МИД РФ заявили, что "позиция по Приднестровью у Киева не изменилась" при новой власти

“Пока эти (украинские) подходы видимых изменений не претерпели, и показателем этого является то, что все тот же представитель от Украины — Виктор Крыжановский — принимает участие в переговорном процессе, — сказал Губарев. — Разумеется, он выражает позицию Киева. Как правило, когда у руководства страны меняется мнение, то меняют и выразителя этого мнения”.

Как писал УНН ранее, во время пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста сказал, что ситуация с оккупированным Донбассом почти не отличается от ситуации с непризнанным Приднестровьем.

Летом этого года, президент Молдовы Игорь Додон высказался за скорейшее возобновление переговоров по приднестровской проблеме в формате “пять плюс два” (Молдова и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели).