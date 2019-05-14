У МЗС РФ заявили про "підготовку США до застосування ядерної зброї в Європі"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Володимир Єрмаков заявив, що США розміщують в Європі ядерне озброєння, готуючись до його застосування, повідомляє УНН з посиланням на одне з федеральних агентства Росії.
“На жаль, деякі залежні від Вашингтона країни вдають, що нічого не відбувається, або просто бояться навіть замислитися над провокаційністю того, що в XXI столітті на території Європи йде підготовка до застосування ядерної зброї з підключенням неядерних держав”, — сказав він.
Єрмаков додав, що в такій ситуації неможливо говорити про посилення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. На його думку, країни Європи ставлять себе “на межу ядерної катастрофи і повного самознищення”.
Варто додати, що заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в інтерв’ю газеті “Известия” заявив, що Москва бере до відома результати президентських виборів в Україні і очікує, що нове керівництво країни “зможе довести свою життєздатність”.