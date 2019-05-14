В МИД РФ заявили о "подготовке США к применению ядерного оружия в Европе"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное вооружение, готовясь к его применению, сообщает УНН со ссылкой на одно из федеральных агентства России.
“К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств”, — сказал он.
Ермаков добавил, что в такой ситуации невозможно говорить об усилении режима нераспространения ядерного оружия. По его мнению, страны Европы ставят себя “на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения”.
Стоит добавить, что заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью газете “Известия” заявил, что Москва принимает к сведению результаты президентских выборов в Украине и ожидает, что новое руководство страны “сможет доказать свою жизнеспособность”.